Em escala e em três dimensões: você pode visitar o Teatro Colón de Buenos Aires online

Você pode visitar o Teatro Colón de Buenos Aires online

O lançamento desta experiência inovadora ocorre no âmbito da segunda edição do Metaverse Fashion Week (MVFW), um evento de moda disponível no mundo virtual Decentraland a partir de hoje até 31 de março, onde o Colón será um dos espaços disponíveis para visitar.A edição virtual do icônico teatro, recriada à escala e em três dimensões, ficará localizada no Distrito de los Museos, a primeira sede artística oficial da Decentraland, um espaço que “pode ser visitado gratuitamente e em qualquer parte do mundo”, segundo a nota do governo de Buenos Aires.Dentro deste distrito, os usuários poderão visitar a representação virtual do Teatro Colón a partir de seus computadores para visitar alguns dos espaços mais reconhecidos, como o hall principal, a sala de concertos e o salão dourado, além de desfrutar de obras de arte digital e exposições.Você deve entrar no site da Decentraland (play.decentraland.org) e personalizar o personagem que usará para se deslocar no mundo virtual. A plataforma também oferece a possibilidade de navegar com um nome aleatório, selecionando a opção 'Randomize'", informou o site.