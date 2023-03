Messi, prestes a entrar para a história como o primeiro jogador na Seleção Argentina com a marca de 100 gols

O craque Lionel Messi

O capitão da "Albiceleste" - campeã mundial no Catar 2022 - chegou a 800 conquistas na carreira profissional na última quinta-feira, contra o Panamá, e ficou com 99 gols no placar da Seleção.Messi, 35 anos, é o maior marcador da história da Argentina com esse número de gols em 173 jogos. Sua primeira comemoração na seleção foi em um amistoso contra a Croácia, disputado na cidade suíça de Basel, em 1º de março de 2006.O craque da cidade de Rosario substituiu Gabriel Batistuta com o gol número 56, marcado contra o Uruguai em Mendoza pelas Eliminatórias, no dia 1º de setembro de 2016, na estreia do ciclo do treinador Edgardo Bauza.Mais da metade de seus gols na Seleção foram oficiais (28 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, 16 em Copas América e 13 no Mundial) e a Argentina foi o país onde mais gritou (26).