Parque Nacional Nahuel Huapi, refúgio patagônico de água e vida também tem "propostas" para o inverno

Parque Nacional Nahuel Huapi (Patagônia)

Localizado no nordeste da Patagônia, este parque nacional, que leva o nome de um dos lagos mais atraentes do sul da Argentina, Nahuel Huapi ou "ilha do tigre" na língua mapuche, abrange 710.000 hectares, localizado em duas províncias, a de Neuquen e a de Rio Negro.Este majestoso Parque abriga lagos únicos de águas doces e cristalinas, entre eles o Nahuel Huapi, de origem glacial, e com uma área de 560 quilômetros quadrados, é um dos preferidos dos visitantes para passeios lacustres. Entre seus destinos destacam-se a Isla Victoria, o Bosque de Arrayanes e o Puerto Blest.Também fazem parte da Reserva Natural os imponentes lagos Mascardi e o Gutiérrez, o lago Traful e os lagos Moreno, o Escondido e o Guillermo. Além disso, esta área é atravessada por uma grande variedade de riachos e rios de tons azuis impressionantes que transportam água da chuva e da neve no inverno e dos degelos no verão.Entre as propostas de inverno é para destacar o Cerro Catedral, o maior centro de esqui do hemisfério sul, um lugar ideal para os amantes dos esportes de neve localizado em San Carlos de Bariloche, uma das joias urbanas ao lado da localidade de Villa La Angostura e Dina Huapi que contém este Parque, além de inúmeras áreas rurais e loteamentos privados.