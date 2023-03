Ex-presidente argentino Macri anuncia que não será candidato em outubro e propõe "ampliar" a aliança da oposição

O ex-presidente argentino Mauricio Macri

“Quero ratificar a decisão de que não serei candidato nas próximas eleições, faço isso convencido de que devemos ampliar o espaço político para a mudança que iniciamos e que devemos inspirar outros com nossas ações”, disse Macri em um vídeo de seis minutos postado em seu canal no YouTube.Macri destacou que, além de sua determinação, continuará "defendendo a liberdade, a democracia e os valores" compartilhados com seu eleitorado. Além disso, fez um diagnóstico da situação do país e culpou “uma parte importante da sociedade” que “optou por acreditar em líderes messiânicos” e “personagens que supostamente nos salvariam”.Por sua vez, no governo, o ministro das Obras Públicas, Gabriel Katopodis, considerou após a mensagem que Macri "fracassou" na sua gestão porque "tomou más decisões" e o "povo colocou-lhe um limite que se mantém", em referência aos números do ex-presidente nas pesquisas de opinião.Para o funcionário, os candidatos da aliança oposicionista Juntos por el Cambio (JxC) "vão pelas mesmas políticas que paralisaram as obras públicas, endividaram o país e fecharam milhares de PMEs na Argentina".