Destacam que geração de empregos na mineração vem crescendo há 28 meses consecutivos na Argentina

Geração de empregos na mineração vem crescendo há 28 meses consecutivos na Argentina

Os dados foram destacados pela secretária de Mineração, Fernanda Ávila, a qual especificou em sua conta na rede social Twitter que "há mais de dois anos" a atividade "gera novos empregos ininterruptamente", com números que "refletem o compromisso de desenvolver todo o potencial da atividade em nosso país".Dados oficiais indicam que até novembro de 2022 havia 37.764 trabalhadores no setor, com mais de 3.500 novos empregos desde o mesmo mês de 2021. Da mesma forma, a Secretaria destacou em comunicado que “entre janeiro e novembro de 2022, a mineração gerou 744 novos empregos para as mulheres argentinas" com um aumento "de 28,5% na comparação ano-a-ano".Por outro lado, no primeiro bimestre de 2023 o saldo comercial das empresas que compõem a carteira de projetos apresentou sinal positivo de US $566 milhões, 25,3% a mais que no mesmo período de 2022.