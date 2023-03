Governo argentino pede para a Justiça proibir que executivos da empresa de energia elétrica Edesur deixem o país, após massivas interrupções no fornecimento de energia

Distribuidora de energia elétrica Edesur

A ação judicial, que amplia a denúncia criminal apresentada na semana passada, pede a proibição de deixar o país de Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez e Valter Moro, que são os principais executivos da empresa Edesur, de capitais italianos.Na quinta-feira passada, Martello apresentou uma ação criminal contra as autoridades da empresa Edesur para investigá-las por fraude, por violação de direitos do contrato, abandono de pessoa e obstrução de serviços públicos.Ontem, o ex-ministro da Habitação Jorge Ferraresi assumiu a intervenção administrativa da empresa Edesur, decisão tomada pela Secretaria de Energia, após a falta de resposta da empresa, devido aos cortes de energia registrados nas últimas duas semanas e para lançar um programa de investimento para melhorar a qualidade do serviço.