Governo argentino formaliza troca de dívida de órgãos públicos

O ministro da Economia, Sergio Massa

O Decreto 164/2023 determina, conforme anunciado pelo Ministério da Economia na última terça-feira, a troca de US$ 4 bilhões em títulos que sejam propriedade de órgãos do setor público nacional.Os títulos que receberão são bônus duais (denominados em dólares e pagos em pesos) com vencimento em 2036 e segundo a legislação local, corrigidos de acordo com o Coeficiente de Estabilização de Referência (CER), ou seja, a inflação. Sobre eles incidirão juros sobre o capital corrigidos pelo CER com taxa anual de 3%.Por sua vez, o Decreto 163 determina que “os pagamentos de juros e amortizações de capital de títulos denominados em dólares emitidos no âmbito dos Decretos 622/2021, 576/2022 e 787/2022 serão substituídos, na data do vencimento, por novos títulos públicos cujas condições serão definidas, em conjunto, pelas secretarias das Finanças e da Fazenda".Um grupo dos referidos - com vencimento em setembro de 2031 - foi emitido em 2021, como resultado dos desembolsos realizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em Direitos Especiais de Saque no valor equivalente a US$ 4,334 bilhões; enquanto os outros dois - com vencimentos em setembro de 2032 e dezembro de 2032 - fizeram parte das duas edições do Programa de Incremento Exportador ou "dólar soja".