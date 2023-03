Últimos dias para visitar a exposição imersiva de Frida Kahlo em Buenos Aires

Exposição imersiva de Frida Kahlo em Buenos Aires

A exposição chegou à Argentina em janeiro passado após o sucesso obtido em Madri, na Espanha, onde foi lançada em 2022 com a visita de mais de 100 mil espectadores. Após a escala em Buenos Aires, a exposição iniciará uma turnê internacional que a levará para vários países ao longo de 2023.Trata-se da única exposição imersiva autorizada a reproduzir a obra pictórica de Frida Kahlo em território argentino, criada em colaboração com o fideicomisso que Diego Rivera fundou antes de sua morte para preservar a obra de sua esposa, bem como com arquivos de instituições como o Museu Malba, o Museu Casa Frida Kahlo e o Museu de Arte de San Francisco.A exposição imersiva “Vida e obra de Frida Kahlo” pode ser visitada até 2 de abril no Centro de Convenções de Buenos Aires (CEC), localizado na Avenida Figueroa Alcorta 2099, ao lado da Faculdade de Direito. Ingressos à venda no site www.fridaexpoar.com.