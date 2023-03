Ingressos para ver a seleção argentina contra Curaçao esgotaram em uma hora

A venda teve início às 10h00 através do site Deportick e às 11h00 foi noticiado que “não havia mais lugares disponíveis”. A venda das localidades foi feita pelo mesmo site onde foram vendidos os ingressos para o jogo desta noite contra o Panamá e em apenas 60 minutos os 42 mil lugares disponíveis estavam totalmente esgotados.Inicialmente, o Estádio Único tinha capacidade para cerca de 30.000 pessoas, no entanto, posteriormente foi tomada a decisão de retirar os assentos de várias arquibancadas e ampliá-lo para 42.000 devido ao interesse que gerou em Santiago e nas províncias vizinhas para ver em ação os campeões da Copa do Mundo.Santiago del Estero prepara-se com tudo para receber a Seleção Nacional e os organizadores querem que tudo seja "uma grande festa popular", pelo que está prevista uma Fan Zone onde se apresentaram La Mosca, Los Manseros Santiagueños, entre outros artistas.Além disso, haverá food trucks, ponto de selfies e uma das grandes surpresas será que os campeões mundiais percorrerão as ruas da cidade em um ônibus conversível para ter contato com as pessoas.