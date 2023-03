Bariloche se prepara para deliciar-se com seus produtos na Feira Nacional do Chocolate

Bariloche: a maior barra de chocolate do mundo

Nesta edição da tradicional festa, será confeccionada a maior barra de chocolate artesanal do mundo, desta vez com mais de 215 metros de comprimento e mais de duas toneladas, para a qual mais de uma centena de profissionais do chocolate trabalharão contra o relógio e vencerão uma nova marca.As festividades começam na quinta-feira 6 às 16h com a inauguração do Paseo del Chocolate, que pode ser apreciado todos os dias até as 20h, enquanto na sexta-feira 7 a partir das 18h será hora de preparar a barra de chocolate gigante, enquanto a partir das 20h haverá shows e música no Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.No sábado, dia 8, acontecerá o "Festival Musical do Chocolate" em La Baita, com várias atividades que podem ser vistas no site do Festival do Chocolate: www.fiestadelchocolate.com.ar/, enquanto no domingo, dia 9, haverá chocolate quente para todos no Paseo del Chocolate como encerramento da festa.