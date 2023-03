Exportações argentinas de minerais cresceram 7% em fevereiro

Dessa forma, o acumulado do primeiro bimestre de 2023 totalizou US $674 milhões, representando um aumento de 30% em comparação com o ano anterior. Esse resultado parcial até agora neste ano permitiu atingir o maior patamar desde 2015 para o primeiro bimestre, quando contabilizaram US $692 milhões.Além de representar um aumento ano-a-ano em valores de 7% em fevereiro e um aumento homólogo de 30% no acumulado do ano, as vendas dos primeiros dois meses estão 19% acima da média de 2010-2022 nestes meses.Com esses valores, as exportações de produtos minerais representaram 6% do total das exportações argentinas em fevereiro de 2023 e 7% no acumulado do bimestre.