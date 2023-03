Empresas alemãs na Argentina planejam investir mais de $100 milhões para aumentar suas vendas

Empresas alemãs na Argentina planejam investir mais de 0 milhões en media em 2023

Segundo o estudo, 70% das empresas alemãs reportaram em 2022 “um aumento nas suas vendas a preços constantes, embora com menor impacto na rentabilidade”. O estudo levanta alguma “incerteza” sobre os dois indicadores para 2023, “sendo um ano eleitoral e com diminuição da colheita, fruto da seca”.Nesse sentido, “espera-se um crescimento bem mais moderado para 2023, mas com projeção geralmente positiva” em relação a 2022. 44% das empresas estimam que suas vendas crescerão, enquanto 18% delas esperam que as vendas se mantenham constantes.Os resultados "mais marcantes" encontram-se na projeção de investimentos, aponta o estudo, especificando que 74% das empresas alemãs no país estimam investir em média mais de 100 milhões de pesos, mantendo-se praticamente constantes em comparação com 2022 (37%) e mesmo aumentando-os (30%).O presidente da Bayer Cone Sul, Juan Farinati, afirmou que prenuncia “um cenário positivo para 2023-24, apesar da forte seca que está impactando esta campanha, afetando o setor de forma heterogênea”. O empresário destacou que “no setor da saúde, a Argentina continua sendo um país muito importante com foco fundamental na inovação, pesquisa e desenvolvimento”.