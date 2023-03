Política

23-03-2023 11:49 - POLlTICA

Argentina cria programa para promover edifícios sustentáveis no setor público

O governo argentino formalizou a criação de um programa de edifícios sustentáveis para que as entidades do setor público nacional incorporem e fortaleçam progressivamente práticas sustentáveis de consumo e habitabilidade, informou o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Nação.