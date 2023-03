Cirque du Soleil retorna à Argentina com um espetáculo onde retoma suas raízes

Cirque du Soleil retorna à Argentina

Com mais de 35 artistas em cena de 23 países, o espetáculo terá acrobacias, dançarinos, luzes e música com uma estética ancorada nos anos 1980 para homenagear tematicamente os começos da companhia, fundada em 1984 por Gilles Ste-Croix e Guy Laliberté.Em turnê pela América Latina, o circo já apresentou "Bazzar" no Brasil e no Chile e, antes de Buenos Aires, tem shows em Bogotá (Colômbia), onde ficará até a próxima terça-feira.A estreia na Argentina está marcada para 23 de junho no espaço Costanera Sur, da Cidade de Buenos Aires, e suas apresentações terão duração de duas semanas com apresentações diárias de terça a domingo.