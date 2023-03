Esportes

River aproveita derrota do San Lorenzo e se torna único líder do torneio

O River Plate, que venceu o Sarmiento de Junín por 2 a 0 como visitante, tornou-se o único líder do Torneio da Liga Profissional e Futebol (LPF) da Argentina, após a derrota do San Lorenzo na visita ao Newell's Old Boys, em Rosario, por 0 a 1, no final da oitava rodada da competição.