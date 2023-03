Utilização da capacidade instalada da indústria em janeiro foi a maior dos últimos 7 anos

Utilização da capacidade instalada da indústria foi a maior dos últimos 7 anos

Este resultado representou um aumento de 4,5 pontos percentuais em comparação com o mesmo mês de 2022, e 5,9 pontos percentuais a mais que no mesmo período de 2019. Os dados de Utilização da Capacidade Instalada na Indústria (UCII) de janeiro foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INDEC).“A indústria vivencia um momento de alta produção, fruto da nossa convicção sobre a importância do setor para toda a economia. Sem dúvida, estamos passando por uma fase complexa (...) estamos tomando medidas concretas para manter o nível de atividade, promover as exportações e gerar mais empregos”, destacou o secretário de Indústria e Desenvolvimento Produtivo, José Ignacio de Mendiguren.Do levantamento dos 12 setores industriais, 11 ficaram acima de janeiro de 2022. Entre os mais destacados estão a metalurgia básica, metalmecânica, e alimentos e bebidas, com altas de 16,4 pontos percentuais, 4,2 pontos percentuais e 1,9 pontos percentuais, respectivamente.2022 foi o ano com maior nível de UCII desde 2016 (início da série), com média total de 66,5%, com expansão de 3,3 pontos percentuais em relação a 2021 e de 7,1 pontos percentuais em comparação com 2019.