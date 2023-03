Uma exposição que redimensiona o valor simbólico dos objetos testemunhando a repressão dos anos 70

Centro Cultural da Memória Haroldo Conti

Com obras de um local específico, a exposição nos convida a explorar questões a partir dos objetos e a contribuição que pode ser produzida a partir de produções poético-políticas para trabalhos de memória, onde cada objeto tem uma história e se transforma através das obras, abrindo-se com impacto e beleza aos sentidos estremecedores e de luminosidade.Juntamente com esta exposição e antes do 24 de março, completados 40 anos da recuperação democrática na Argentina, a proposta do Centro Cultural Conti é ampliada com duas outras exposições: "Comunicar os julgamentos" e "Redemoinho dos tempos".A exposição pode ser visitada até 30 de julho, de terça a quinta, das 13h às 19h, e sexta, sábado e domingo, das 13h às 21h, na Avenida del Libertador 8151, na Cidade de Buenos Aires.