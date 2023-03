Twenty One Pilots exaltaram o segundo dia do Lollapalooza Argentina com um show avassalador

Twenty One Pilots exaltaram o segundo dia do Lollapalooza Argentina

Incluido a último momento no festival, pois o Blink-182 suspendeu sua apresentação, a dupla dos Estados Unidos fez um amplo percorrido estilístico pelo pop, com partes de hip-hop, eletrônica, rock alternativo e até alguns temperos de música disco.A noite deste segundo dia foi iniciada pelo grupo australiano Tame Impala, no Palco Samsung, localizado no extremo oposto da propriedade. Antes destas apresentações, os Jane's Addiction, banda de Perry Farrell, factotum deste emblemático festival, acenderam o pavio para agitar o espetáculo.Sem Dave Navarro, mas com o ex-Red Hot Chilli Peppers Josh Klinghoffer como uma grande aquisição na guitarra, o quarteto, um marco do rock alternativo do final dos anos 80 e começos dos anos 90 em Los Angeles, entregou um rock de guitarra enérgico, distorcido, onde o funk metal, psicodelia e hard rock se fundiram.