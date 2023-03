Messi chegou à Argentina para os amistosos em comemoração da Copa do Mundo no Catar

O capitão da Seleção Nacional, Bola de Ouro no Qatar 2022 e vencedor do último prémio FIFA The Best, foi o oitavo jogador a chegar ao país. No domingo chegaram Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi e Rodrigo De Paul e esta segunda-feira, mais cedo, desembarcaram Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía e Thiago Almada.A partida com o Panamá será disputada na quinta-feira, a partir das 20h30 (horário local), no estádio Monumental de Buenos Aires com ingressos esgotados, após o fervor registrado na última quinta-feira no sistema de vendas, onde mais de 1,5 milhão de usuários acessaram na busca para alguns dos 63.000 ingressos à venda.O segundo compromisso da "Scaloneta" será na terça-feira, dia 28, contra o Curaçao, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, que ampliou sua capacidade de 30.000 para 42.000 pessoas, com a remoção de assentos em diferentes setores. Os ingressos para essa apresentação ainda não foram liberados.Os jogadores a participar que Lionel Scaloni convocou são os seguintes:Goleiros: Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River).Zagueiros: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lautaro Blanco (Elche), Nehuén Pérez (Udinese) e Tagliafico.Meio-campistas: De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Maximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter) e Enzo Fernández.Atacantes: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Messi (Paris Saint-Germain), Nicolás González (Fiorentina) e Giovanni Simeone (Napoli).