A atividade do setor de autopeças na Argentina cresceu 14,1% na medição ano-a-ano de janeiro

A atividade do setor de autopeças na Argentina cresceu 14,1%

Janeiro marcou uma alta de 14,1% em relação ao mesmo mês de 2022, sendo que no primeiro mês do ano todos os itens ligados à Cadeia de Valor Automotiva tiveram bom desempenho, “inclusive o setor de pneus que continua recuperando seus níveis de atividade após os conflitos sindicais ocorridos no ano passado", informou a AFAC.Já a queda mensal de janeiro em comparação com dezembro foi causada “fundamentalmente pelo menor número de dias úteis de atividade, em decorrência do fechamento de empresas de autopeças e terminais devido às férias, fechando o mês com 12 dias úteis de atividade, contra 15 em dezembro".Os três principais segmentos do negócio de autopeças (produção de veículos, exportação de peças e mercado independente de reposição), apresentaram evolução positiva na evolução “mês a mês”.