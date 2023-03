Presidente argentino participará na próxima semana da Cúpula Ibero-Americana na República Dominicana

O presidente Alberto Fernández

Fernández viajará na sexta-feira, 24, a Santo Domingo, capital dominicana, para participar da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que desta vez será realizada sob o lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", anunciou a porta-voz da Presidência, Gabriela Cerruti."O Presidente está convidado e está em comunicação com o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez -país promotor da Cúpula-, e os temas da pauta são obviamente os de interesse comum nas cúpulas ibero-americanas em relação aos interesses da América Latina e as deste bloco com a Europa e a Espanha em particular", disse Cerruti.Sobre os assuntos que serão discutidos na cúpula, a porta-voz ampliou: “Neste momento, tudo o que está acontecendo no nível internacional em relação à guerra; e também à inflação; e aos preços do gás, o petróleo e a energia, que vem sendo abordados em cada uma destas cúpulas".