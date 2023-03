Cultura

17-03-2023 08:32 -

Com grande expectativa, começaram as vendas de ingressos para ver os campeões do mundo

A venda de ingressos para ver Lionel Messi e a seleção argentina campeã do mundo em amistoso contra o Panamá, na próxima quinta-feira, no estádio Monumental, começou hoje com a habilitação do sistema no site DeporTick.