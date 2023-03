Nova interconexão elétrica entre Bolívia e Argentina entra em fase de testes

Nova interconexão elétrica entre Bolívia e Argentina

A fase de testes de energização começou na segunda-feira passada com o envio de 60 megawatts (MW) para o norte da Argentina, anunciou em entrevista coletiva o ministro de Hidrocarbonetos e Energia da Bolívia, Frank Molina. A linha de transmissão tem cerca de 120 quilômetros de extensão (dos quais 73,88 km estão na Argentina) e capacidade de transporte de até 120 MW.O vice-ministro boliviano de Eletricidade e Energias Alternativas, Edgar Caero, explicou que “a capacidade instalada de geração de eletricidade na Bolívia chega a 3.600 MW em comparação com uma demanda do mercado nacional de 1.650 MW, o que permite ter uma importante reserva para exportar” para outros países.De fato, além da Argentina, Molina antecipou que a Bolívia está em negociações com a Eletrobras do Brasil “para finalizar uma interligação e um possível novo mercado para a exportação de energia elétrica boliviana”. Ao mesmo tempo, o intercâmbio elétrico reduzirá as emissões contaminantes e os custos derivados da geração de eletricidade com combustíveis líquidos.