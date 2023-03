Ex-treinador argentino, Carlos Bilardo, completa 85 anos e é tendência nas redes: "Feliz aniversário, doutor!"

Carlos Bilardo, técnico campeão mundial do México 86

O doutor Bilardo, apelidado assim por ter se formado médico na Faculdade de Medicina da UBA em 1964, o homem de mil cabalas e mil anedotas, recebeu a visita do jogadores campeões do 86: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Checho Batista, Ricardo Giusti e Oscar Garré na véspera do seu aniversário.A conta oficial do Estudiantes de La Plata, time com o qual conquistou -como jogador- três Libertadores (1968, 1969 e 1970) e a Intercontinental de 68, e como DT o título em 1982 que lhe valeu a convocação da AFA para suceder César Luis Menotti na Seleção Nacional, foi a primeira a cumprimentar um de seus maiores referentes.Na conta do Instagram de Diego Armando Maradona, há fotos dos dois com um texto que diz: "Essas pessoas que alcançaram grandes conquistas se destacaram, entre outras coisas, por sua paixão e identidade. Feliz aniversário ao querido Carlos Salvador Bilardo".O Instagram oficial da seleção argentina dedica uma matéria ao aniversário de nascimento do exDT. Além disso, a Conmebol postou: "Feliz aniversário, doutor! Carlos Salvador Bilardo, campeão do mundo com a Argentina na Copa do México 86, completa 85 anos".