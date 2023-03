Presidente Alberto Fernández sofre de "hérnia de disco lombar" e foi indicado "repouso"

O presidente Alberto Fernández

"O Presidente apresenta um quadro de lombalgia aguda, pelo que serão efetuados os respectivos exames para poder administrar um tratamento específico. A opinião pública será informada", refere a nota médica oficial assinada pelo médico Federico Saavedra.Além disso, foi relatado que o Presidente "fez os estudos correspondentes, evidenciando uma hérnia de disco lombar, por isso será realizado um bloqueio radicular, programado em 48/72 horas". Foi indicado “descanso e adaptar suas atividades na residência presidencial de Olivos”.O último episódio de saúde do presidente havia ocorrido em novembro do ano passado em Bali, na Indonésia, onde precisou ser tratado por gastrite erosiva com sinais de sangramento, motivo pelo qual o chanceler Santiago Cafiero se encarregou de substituí-lo na cúpula de líderes do G20.Naquela ocasião, após se recuperar, Fernández retomou a atividade no referido país e manteve uma reunião bilateral marcada com seu homólogo chinês, Xi Jinping, antes de retornar à Argentina.