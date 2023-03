Governo argentino patrocina o III Fórum Mundial de Direitos Humanos

Espacio Memoria ex Escuela de Mecánica de la Armada (Ex ESMA)

“O patrocínio concedido pelo artigo 1.º desta medida não gerará qualquer despesa orçamental”, refere a Resolução 115/2023, da Casa Civil, Secretaria de Gestão e Emprego Público, assinada pela autoridade da área, Ana Gabriela Castellani.O fórum, definido como o "maior encontro global de ativistas", terá como sedes o Espacio Memoria ex Escuela de Mecánica de la Armada (Ex ESMA), o Centro Cultural Kirchner (CCK), a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Desenho (FADU ) e Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA); Contará com mais de 12.000 pessoas de 70 países.Dirigentes internacionais como José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, José Mujica e Baltasar Garzón, entre outros, participarão do encontro, no marco do 40º aniversário da recuperação democrática no país após a última ditadura cívico-militar (1976 -83).