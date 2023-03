Com obras icônicas de Noé, Quinquela e outros, a tradicional galeria de Buenos Aires inicia temporada de leilões de 2023

Galerías Witcomb

Junto com obras destes autores, serão expostas e leiloadas outras 80 obras pertencentes aos mais importantes pintores argentinos, como Antonio Berni, Leopoldo Presas, Juan Carlos Castagnino, Horacio Politi, Guillermo Roux, Milo Lockett, Roberto Rossi, Raúl Russo, Juan del Prete e outros.As pinturas, cujo preço começa em US$ 50, podem ser adquiridas no leilão online de qualquer lugar do país. Para fazer isso, você deve acessar o site (https://witcombsubastas.com.ar). As obras oferecidas -cujos preços e características são publicadas- podem ser pagas em dólares ou convertidas em pesos, com a cotação do dólar MEP.Além disso, cada uma dessas peças, incluindo as já referidas de Noé, Quinquela, Campanella e Imperiale, pode ser apreciada, livre e gratuitamente, nas novas instalações das Galerias Witcomb, na Avenida Santa Fe 1161 (CABA), inauguradas em 2022.