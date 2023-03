Reconhecido trio Epumer-Machi-Judurcha apresenta o seu novo disco ao vivo

Christian Judurcha, Lito Epumer e Machi Rufino

A representação desse cancioneiro que vem do jazz e do rock será realizada no Bebop Club, localizado na rua Uriarte 1658 na cidade de Buenos Aires e poderá ser vista às 20h e 22h45 do sábado com a participação de dois convidados de luxo: o bandoneonista Rodolfo Mederos e o cantor e compositor Rubén Goldín.Com 15 anos de história, o trio que reúne os talentos de Lito Epumer (Madre Atómica, Spinetta Jade, Rubén Rada, Dino Saluzzi) na guitarra; Machi Rufino (Invisible e Pappo's Blues) no baixo; e Cristian Judurcha (Luis Alberto Spinetta, Lito Vitale e Pedro Aznar) na bateria, vão dar ao vivo a continuidade de um projeto que em disco reconhece “Power Trio” (2010) e “Enigma” (2014) como antecedentes."A gente se diverte muito tocando e rimos muito no palco. Isso é pouco comum. As coisas aconteceram assim de uma forma muito natural e sem nenhuma expectativa. Há uma postura e uma situação muito orgânica de estarmos muito felizes quando tocamos, e por isso eu sinto que há um trio por um bom tempo", disse Judurcha antes do show.