Treinador da seleção argentina foi eleito o melhor técnico da América do Sul

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina campeã mundial no Catar 2022

O vencedor do prémio “The Best” da FIFA como melhor treinador do mundo em 2022 foi também distinguido pelos 218 jornalistas que participaram na 37ª edição da tradicional pesquisa "América responde ao país".Já o jovem argentino DT Martín Anselmi, novíssimo campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle, do Equador, recebeu 20 votos e Marcelo Gallardo teve 7. Gustavo Alfaro teve 2, enquanto Gustavo Quinteros e Hugo Ibarra ficaram com 1.Por sua vez, Julián Álvarez, que havia conquistado o prêmio "Rei da América" de melhor jogador de futebol na última edição, ficou em terceiro lugar e foi superado pelos jogadores do Flamengo Giorgian De Arrascaeta e Pedro Guilherme, que venceram com 68 votos.