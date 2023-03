Deputado do governista Frente de Todos apresenta projeto para punir o negacionismo

Deputados apresentam projeto para punir o negacionismo

Trata-se de um projeto que reproduz o texto apresentado pela primeira vez à Câmara dos Deputados em 2021, no marco dos 40 anos de democracia ininterrupta que o país comemora em dezembro.Conforme explicou o deputado, o projeto "tem como objetivo incorporar ao Código Penal um regime punitivo de negação histórica do terrorismo de Estado, genocídio e crimes contra a humanidade, bem como sua apologia, atualizando nossa regulamentação ao que nossa Constituição, nossa jurisprudência e tratados internacionais que nosso país ratificou com caráter constitucional".Nesse sentido, o projeto estabelece a obrigatoriedade de capacitação de servidores públicos em matéria de Direitos Humanos, genocídio e crimes contra a humanidade para aqueles que forem punidos pela prática de crimes de negacionismo, aos quais será aplicado o artigo 248 do Código Penal, referente ao abuso de autoridade e violação dos deveres de funcionário público, para todas as hierarquias e jurisdições.