Governo argentino reintroduz tarifas para importação de notebooks e empresários apoiam medida

Governo argentino reintroduz tarifas para importação de notebooks

A medida envolve a revisão parcial de um decreto de 2017, pelo qual o governo do ex-presidente Mauricio Macri (2016-2019) reduziu a zero a tarifa de importação de uma série de produtos de informática, com o consequente fechamento de fábricas e demissões de milhares de trabalhadores.Dessa forma, eleva-se para 8% a alíquota do item tarifário 8471.30.12, que inclui unidades "com peso inferior a 3,5 quilogramas, com teclado alfanumérico de, no mínimo, 70 teclas e tela com área superior a 140 centímetros quadrados e inferior a 560 cm2", e o mesmo percentual para as posições 8471.30.19 e 8471.30.90, catalogadas como "outros" na Nomenclatura Comum do Mercosul (NMC)".“No mesmo sentido, convém modificar a alíquota aplicável para o Direito de Importação Extrazona (DIE) em relação à posição tarifária da Nomenclatura Comum do Mercosul 8471.30.11, estabelecendo um patamar de 16%”, acrescentou, em referência ao que o NMC classifica como “peso inferior a 350 gramas com teclado alfanumérico de pelo menos 70 teclas e com uma área de tela inferior a 140 cm2”.