Programa para o emprego de pessoas que vivenciam o uso problemático de substâncias é apresentado

O ministro-chefe da Casa Civil, Agustín Rossi

Rossi estava no início da reunião do Conselho Federal de Políticas sobre Drogas, realizada na Casa Rosada, na qual dividiu o cenário com a ministra do Trabalho, Kelly Olmos, e a máxima autoridade do Sedronar, Gabriela Torres.O ministro coordenador destacou que com o novo programa estão sendo "acrescentadas" junto com estas tarefas de cuidados, fornecidas pela Secretaria "o componente agregado pelo Ministério do Trabalho para fortalecer a auto-estima dessas pessoas, gerando condições para que se insiram novamente no mercado de trabalho”.Conforme noticiado oficialmente, o Programa Fomentar Emprego, articulado pela Sedronar e o Ministério do Trabalho, busca apoio para pessoas entre 18 e 64 anos que não possuem renda registrada e que vivenciam o uso problemático de substâncias.A Sedronar, como órgão gestor, articulará a candidatura daquelas pessoas que estão em tratamento há pelo menos 6 meses em um dispositivo de sua rede de atenção.