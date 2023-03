Museu de Arte Latino-Americana (Malba) inaugura programação para 2023 com uma exposição sobre rituais e simbolismo

Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

A exposição, que inaugura na próxima terça-feira, dia 21 de março, aposta por uma perspectiva etnográfica que, para além da autoria ou dos processos, nos convida a abordar a cultura material a partir dos usos, costumes, rituais e simbolismos que as coisas geram numa sociedade.A obraabrange três grandes áreas: "a identidade do território, o desenho fora dos cânones e as vicissitudes políticas, sociais e económicas do nosso país", informa o Museu Malba e acrescenta que os objetos "são agrupados sem cronologia, hierarquias ou distinção de disciplinas, transgredindo assim os limites do uso e apagando a fronteira entre arte e design".E em diálogo com esta exposição, o Malba apresenta "Via pública", uma exposição individual da artista argentina Marcela Sinclair, que faz parte de um novo processo de pesquisa baseado na consideração do público como espaço de construção de comunidade, de exposição de conflitos e construção de consenso.As exposições, que inauguram na terça-feira, 21 de março, podem ser visitadas até 12 de junho na Avenida Figueroa Alcorta 3.415, na Cidade de Buenos Aires.