Produção industrial na Argentina aumentou 6,3% em janeiro, de acordo com medição ano-a-ano

Produção industrial na Argentina aumentou 6,3% em janeiro

Assim, "a indústria mantém-se nos patamares do início de 2018, tendo no primeiro mês do ano apresentado o segundo maior nível de janeiro de toda a série (só superado por 2018)", segundo relatório elaborado pelo Ministério da Indústria.Da mesma forma, o mês também registrou alta de 0,7% na comparação mensal, após um dezembro em que a produção havia caído 1,2% em termos mensais. Por setores, dos 16 setores industriais, 14 setores cresceram em relação ao mesmo mês de 2022 e 13 o fizeram perante dezembro de 2022.Nesse sentido, o secretário de Indústria e Desenvolvimento Produtivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmou em sua conta de Twitter que “a equipe de Sergio Massa se propôs a fazer algo inédito em nossa história: ordenar a macroeconomia sem descuidar do nível de atividade e do emprego”.Assim, afirmou que esse objetivo está sendo cumprido e salientou que “a indústria começou o ano com crescimento na comparação ano-a-ano e mensal”. “Estamos fazendo a mudança estrutural que a Argentina precisa. Por isso, em 2022 a produção de alimentos e bebidas foi a maior da história”, afirmou.