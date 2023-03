El Calafate, um destino turístico amigável que sempre impressiona com seu majestoso glaciar

O Glaciar Perito Moreno

“Muitos fornecedores que fizeram os cursos de conscientização estão aqui. Temos o institucional, desde o momento em que assinamos convênios com a Câmara de Comércio LGBTQ da Argentina (CCGLAR), lá em 2009, e todas as novidades para quem nos visita no segmento", explicou o secretário de Turismo local, Alexis Simunovic .A maior e mais conhecida atração do mundo, o Glaciar Perito Moreno, está localizado a pouco mais de 70 quilômetros da cidade. A estrada para a geleira, pela Rodovia Provincial 11, margeia o Lago Argentino, permitindo descobrir a passagem da estepe para a floresta andina patagônica e observar a fauna do lugar.A impressionante parede de gelo continental continua debaixo d'água por cerca de 120 metros, por isso é normal observar grandes pedaços de gelo se desprendendo de baixo e flutuando até a margem do lago.El Calafate também guarda outra surpresa tão atraente para alguns turistas estrangeiros quanto a própria geleira, e merecedora de uma crônica própria: a Reserva Natural Laguna Nimez, onde a flora e a fauna desta maravilha podem ser apreciadas em todo o seu esplendor natural.