Líderes do partido governista e da oposição enviaram uma carta ao Papa Francisco pelos 10 anos de seu pontificado

o Papa Francisco

A carta está assinada por referentes de diferentes signos políticos, desde o deputado do partido Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner e o líder social Juan Grabois até o chefe do Governo de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.A eles se uniram governadores, funcionários públicos, referentes políticos e sindicais da CGT, da CTA Autônoma e da CTA dos Trabalhadores, líderes de movimentos sociais, reitores de universidades e autoridades do âmbito cultural e esportivo.No texto, os dirigentes manifestaram que "neste décimo aniversário de seu pontificado, nós, argentinos e argentinas de diferentes áreas da vida pública, queremos expressar nossa admiração e proximidade por seu trabalho em favor da humanidade, particularmente das pessoas excluídas e povos pobres, sua firme defesa da paz mundial e sua promoção permanente de uma ecologia integral que permita ouvir o grito da Mãe Terra e do ser humano diante de situações destrutivas que ameaçam os povos e a natureza"."Os argentinos e as argentinas sentimos muito carinho por você. Valorizamos muito o seu trabalho tenaz pela paz, a justiça e o desenvolvimento humano integral em todo o mundo. Sabemos as resistências que o seu trabalho gera entre aqueles que podem ver interesses afetados que não são legítimos", afirmaram.E esclareceram que “embora queiram e anseiam” sua visita ao país, “confiam na sua sabedoria” para “dizer sim e eventualmente quando”. "Obrigado pelo que você fez e faz. Os que temos fé rezamos por você; os demais te acompanhamos com carinho e confiança", conclui o texto.