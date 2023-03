Julgamento contra a vice-presidenta Cristina Kirchner: foram divulgados os fundamentos da decisão e abre-se a fase de recursos

A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner

Ao longo de 1.616 páginas, os juízes Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu e Andrés Basso consideraram que "o que é verdadeiramente relevante para esta sentença, em relação aos fatos que são objeto do julgamento, é evidenciar a reação institucional - de manifesta conivência e proteção - de qualquer órgão estatal necessário para garantir a plena atividade do consórcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez".Quanto ao delito de associação ilícita, dois dos membros do Tribunal Federal 2 de Buenos Aires, os juízes Jorge Gorini e Rodrigo Giménez Uriburu, concluíram que "não pode ser provado", e o terceiro magistrado Andrés Basso votou contra este ponto.Os promotores Diego Luciani e Sergio Mola pediram a condenação da vice-presidenta e do empresário Lázaro Báez a 12 anos de prisão, levando em conta esse crime que o TOF (Tribunal Oral Federal) descartou. Da decisão cabe recurso a partir de agora pelas partes.Os juízes, no entanto, consideraram por unanimidade o crime de administração fraudulenta comprovado, em relação ao que aconteceu com o suposto favorecimento do empresário Lázaro Báez com a adjudicação de 51 obras viárias na província de Santa Cruz entre 2003 e 2015.