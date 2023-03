A maioria das províncias argentinas superou o nível de emprego anterior à pandemia

O lote de províncias com maior crescimento percentual no emprego é formado por Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, San Luis, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz e Buenos Aires.O trabalho do CEPA baseou-se na análise do relatório do Ministério do Trabalho com base nos dados do Sistema Integrado da Previdência da Argentina (SIPA), no qual foi especificado que o número de pessoas com trabalho registrado no país atingiu 13,07 milhões em dezembro de 2022, com uma variação positiva de 0,2% face ao mês anterior (mais 27.700 pessoas), enquanto na comparação ano-a-ano o aumento foi de 4,9% (mais 607,9 mil trabalhadores).Entre as principais conclusões, o CEPA indicou que “95% das províncias já registram mais empregos privados do que em fevereiro de 2020 e já não se observa heterogeneidade regional como nos meses anteriores”.Em todo o país, até dezembro de 2022, “foram recuperados 287.000 postos de trabalho acima do número pré-pandemia, atingindo assim níveis de emprego anteriores ao governo de Cambiemos (15.000 correspondem aos postos de trabalho perdidos entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020)”, destacou a entidade.