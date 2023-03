Primeiro Fórum de Equidade Global LGBT+ chega a Buenos Aires para promover a inclusão

A Usina del Arte (La Boca, Buenos Aires)

O evento, que começa na segunda-feira, 13 de março, na Usina del Arte, no bairro de La Boca, em Buenos Aires, é organizado pelo Instituto de Políticas Públicas LGBT+ e contará com a presença dos embaixadores dos Estados Unidos, Marc Stanley; do Reino Unido, Kirsty Hyes; da Holanda, Annemieke Verrijp; da França, Claudia Scherer-Effosse e da União Européia, Amador Sánchez Rico.“Sem dúvida, as vozes mais poderosas da região e do mundo em matéria de Diversidade e Inclusão LGBT+ estarão presentes em Buenos Aires. Esperamos que os debates do Fórum possam dar visibilidade a todo o trabalho que as organizações da sociedade civil e o empresariado fazem para gerar espaços de trabalho mais abertos e inclusivos”, disse Esteban Paulón, diretor executivo do IPP LGBT+ e coordenador do evento.Por meio de diferentes painéis, palestras e entrevistas, serão abordados diversos temas, entre eles a medição de gaps, o talento LGBT+, o compromisso corporativo na marcha do orgulho, o impacto econômico da inclusão, os desafios e a perspectiva da diversidade na esfera pública.