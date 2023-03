O Teatro Colón apresenta uma impressionante ópera-performance que denuncia o desastre ecológico

A instalação-ópera-performance "Sun & Sea"

A proposta consiste em uma praia de areia iluminada por um sol artificial, onde pessoas com roupa de banho desfrutam de um típico dia de praia. Enquanto isso, o público circulará por uma passarela e os observará de cima.

A performance "Sun & Sea" foi apresentada no Teatro Lliure de Barcelona, na Serpentine Gallery de Londres, na Brooklyn Academy of Music (BAM) de Nova York, no Sydney Festival de Sydney, Austrália, no MOCA (Museu de Arte Contemporânea) em Los Angeles, na Culturfest de Lisboa e no Kiasma Museum de Helsinque, entre outros.A turnê em 2023 tem pelo menos duas paradas na América Latina: uma bem recente no Palácio de la Moneda, em Santiago do Chile; e agora sua apresentação no Colón Fábrica do Teatro Colón, na Avenida Pedro de Mendoza 2163 em Buenos Aires, e depois em Viena, na Áustria.A ópera será realizada em quatro dias: 16, 17, 18 e 19 de março, com quatro apresentações por dia, e duração de uma hora cada (às 17h, 18h, 19h e 20h), encadeando sem interrupção. 200 pessoas entrarão em cada turno e os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos através do site www.teatrocolon.org.ar