Giovanni Simeone foi convocado para os amistosos da seleção argentina contra Panamá e Curaçao

Giovanni Simeone

"#SelecciónMayor O jogador do Napoli, Giovanni Simeone, se une à convocação para a dupla data em março contra Panamá e Curaçao", informou a AFA em suas redes sociais.Simeone, atualmente substituto no Napoli da Itália – marcha líder e confortável rumo ao título do campeonato italiano-, marcando oito gols nesta temporada, e suas características como atacante central podem dar alternativas ao treinador neste novo ciclo que se iniciará após a conquista do título da Copa do Mundo.Além disso, 'Gio', filho de Diego Pablo Simeone, já vestiu a camisa da Seleção Maior cinco vezes no processo Scaloni, rumo à Copa América 2019 no Brasil e marcou um gol contra a Guatemala (3 a 0) em setembro de 2018.A Argentina fará sua festa primeiro; que passou do 24 para 23 pelo Dia da Memória, Verdade e Justiça; jogando com o Panamá no estádio Monumental (do River Plate) ; e depois se deslocará para a província argentina de Santiago del Estero, onde enfrentará o Curaçao, seleção com menos de 20 anos de história.