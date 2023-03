Tierra del Fuego é publicitada como um destino de neve e natureza para atrair o turismo europeu

Tierra del Fuego (Patagônia)

"É sempre benéfico para o nosso destino poder participar destes eventos onde nos reunimos com operadoras que comercializam os serviços que oferecemos em Tierra del Fuego e outros que desejem participar, com foco em experiências de turismo de aventura e natureza”.E acrescentou: “o nosso principal objetivo é continuar a posicionar a província como destino de natureza e neve, e assim recuperar os níveis do turismo internacional da pré-pandemia”.O chefe do InFueTur, Dante Querciali, está no ITB 2023 junto com uma delegação nacional chefiada por autoridades do Ministério do Turismo e Esportes da Argentina e do Instituto Nacional de Promoção Turística (Inprotur), informou.Por outro lado, o funcionário manifestou sua satisfação pelo acompanhamento da IAATO e das autoridades nacionais para continuar posicionando Tierra del Fuego no mercado de cruzeiros antárticos, com a capital provincial, Ushuaia, como porta de entrada para a Antártica.