Milhares de garrafinhas de água reunidas em uma intervenção artística na cidade Buenos Aires sobre a importância e a escassez da água

Casa da Cultura da Cidade de Buenos Aires

A instalação consiste em uma estrutura modular e devido à consistência da água gera um efeito de luz que imita as ondas. Com curadoria de Virginia Fabri, a obra que pode ser vista na Avenida de Mayo 575 até 20 de abril é composta por milhares de garrafas com água extraída de diferentes partes do mundo por pessoas de diversas áreas, que vão do Papa Francisco até Marta Minujin, Patricia Sosa ou Elena Roger, para citar alguns nomes destacados.A instalação faz parte do projeto artístico Agua Planetae, uma obra em construção que Montani iniciou em 2012 e atualmente é composta por 1.901 amostras de água de 69 países dos 6 continentes. Cada garrafa de 100 cm3 traz o nome de quem contribuiu com a amostra, o lugar de origem da água e a data em que foi incorporada à obra.A obra revaloriza a importância da água e conscientiza sobre a sua escassez, a partir da intervenção artística, e para este projeto que Montani expôs em várias partes do mundo, como os Estados Unidos ou a Suíça, foi recebido pelo Papa Francisco - a quem presenteou uma coleção de água dos seis continentes-, e a Assembleia Geral das Nações Unidas incluiu o Aqua Planetae dentro das ações da "Década da Água".