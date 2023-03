Mötley Crüe e Def Leppard voltam à Argentina com um show em Buenos Aires

A banda de glam metal Mötley Crüe

No caso do Mötley Crüe, será seu retorno à Argentina após o show oferecido em 2011 no estádio Malvinas Argentinas, enquanto para os fãs do Def Leppard a espera foi menor porque seu último pouso em nosso país ocorreu em 2017.Como que para esquentar os motores, o próprio Tommy Lee, o famoso baterista do grupo de Los Angeles, protagonizou um vídeo publicado nas redes sociais nas últimas horas, dedicado aos fãs argentinos, no qual os convida para o show.O Mötley Crüe chega como parte de seu "The World Tour", que ao longo de 2022 foi visto por cerca de 1,3 milhão de pessoas em diversos países.Com mais de quatro décadas de história e um grande número de sucessos, incluindo os destacados "Girls, Girls, Girls", "Shout at the Devil", "Dr. Felgood" e "Home Sweet Home", para citar apenas alguns, Mötley Crüe tem chamado a atenção nos últimos tempos pelo sucesso de sua cinebiografia "The Dirt", baseada no livro com o mesmo nome, lançado no ano passado pela Netflix.Enquanto isso, Def Leppard voltou às ruas após sua turnê em 2018 e o lançamento em 2022 de seu décimo segundo disco de estúdio, "Diamond Star Halos", que o colocou de volta nas paradas.