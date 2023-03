The Weeknd retorna à Argentina em outubro

The Weeknd

Sob o título “After Hours Til Dawn”, a turnê do músico promete uma encenação impressionante, com uma proposta envolvente que apelará a elementos teatrais, que vão compor um grande ato conceptual. Nesse sentido, a turnê que em seu trecho latino-americano também passará pela Colômbia e o México, entre outros países, é a primeira a integrar a tecnologia 3.0.The Weeknd vai expor grande parte de todo o material produzido desde que mostrou seu trabalho “Starboy” ao público local em 2017, que inclui ainda trechos do álbum “My Dear Melancholy”, de 2018, e a trilha sonora do filme “Avatar: O caminho da água".Os ingressos para o show do dia 18 de outubro no estádio do River Plate estarão disponíveis a partir de sexta-feira, 10 de março, às 10h, no site AllAccess.com.ar.