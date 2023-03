Governo envia mais forças federais para a cidade de Rosario e manda o Exército urbanizar bairros populares para combater o narcotráfico

Governo envia mais forças federais para combater o narcotráfico em Rosario

"Rosario precisa de nós. Sei que suas forças de segurança são insuficientes para resolver o problema", disse o presidente em mensagem gravada da residência de Olivos, na qual anunciou uma série de medidas para combater o narcotráfico. Desde o início de 2023 na cidade de Rosario e cidades vizinhas houve 64 homicídios em 66 dias.Nesse sentido, anunciou "o reforço das Forças Federais até atingir, nesta fase, os 1.400 efetivos disponíveis para a cidade de Rosario" e disse que o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, "estará amanhã na cidade iniciando as operações" desse reforço.A seguir, o presidente anunciou que ordenou ao Exército Argentino, por meio de sua Companhia de Engenheiros, que participe "da urbanização dos bairros populares, acelerando as tarefas pendentes de execução".Ele também anunciou que amanhã o governador de Santa Fe, Omar Perotti, "assinará o acordo com a Unidade de Informação Financeira (UIF) para abrir uma filial em Rosario", a fim de "ser mais eficiente na luta contra a lavagem de dinheiro, derivado, entre outras causas, do narcotráfico".O chefe de Estado havia feito declarações públicas na semana passada mostrando sua preocupação com a intensificação da ação dos traficantes, após o ataque a um supermercado da família de Lionel Messi e a morte de Máximo Jerez, um menino de 11 anos que recebeu um tiro nas costas que o matou na madrugada de domingo.