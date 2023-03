Venda de cimento aumentou 1,7% nos primeiros dois meses, segundo informou a AFCP

Venda de cimento aumentou 1,7% nos primeiros dois meses

O resultado tem a ver com a alta de 9% em janeiro sobre o mesmo período do ano anterior e a queda de 5,1% em fevereiro, quando o volume vendido foi de 900.150 toneladas.No mês passado, as vendas de cimento foram de 895.938 toneladas com destino ao mercado interno (com queda de 4,49% na comparação anual) e 4.212 para a exportação (queda de 60,95% em relação a fevereiro de 2022).Como não houve importação de cimento (como nos últimos 50 meses), o consumo interno voltou a ser igual à expedição local. As vendas de cimento para todo o ano de 2022 foram as maiores dos últimos cinco anos, com 12.976.332 toneladas.Por ser um dos principais insumos do setor, o aumento dos despachos de cimento é entendido como dados preliminares da atividade geral do setor da construção, que o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) divulgará no próximo dia 5 de abril.