Uns 160 artistas argentinos viajam ao exterior para realizar projetos através de um programa do Ministério das Relações Exteriores

Uns 160 artistas argentinos viajam ao exterior para realizar projetos

Os projetos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Artes Audiovisuais, Letras, Música e Gestão Cultural foram selecionados de acordo com a representação federal e cultural; a igualdade de gênero e a diversidade sexual; e o fortalecimento da projeção internacional de artistas e profissionais da cultura emergentes e consagrados.Alguns dos beneficiados que poderão participar de formações, expor seus trabalhos e realizar espetáculos na área musical são o pianista e compositor Carlos Aguirre, o videoartista Damián Anache, o grupo de percussão Faraj, a diretora de orquestra Laura Cmet, o músico Adrian Iaes, entre outros.“A responsabilidade de gerir o público implica gerar micro transformações que se podem fazer se estiverem ao nosso alcance. A nossa passagem tem até hoje questões específicas que vão continuar e uma delas é este programa que é transparente, aberto, participativo, federal e democrático que implica um passo em frente, e por outro lado, a possibilidade de ampliar a chegada: os 1700 requerimentos falam de um interesse muito maior do que o habitual”, afirmou o chanceler argentino, Santiago Cafiero, no ato da outorga.Por sua vez, o ministro da Cultura, Tristán Bauer, comemorou "que o programa promove a articulação em nossa América Latina". "Da mesma forma, desde o Ministério da Cultura, no âmbito de nossa presidência do Mercosul, estamos realizando iniciativas que promovem o intercâmbio latino-americano", afirmou.