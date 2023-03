Aerolíneas Argentinas operará voos diretos entre Mendoza e São Paulo a partir de abril

A província andina de Mendoza

Através de sua conta no Twitter, o presidente afirmou que "a partir de 11 de abril teremos um novo voo da Aerolíneas Argentinas que conectará São Paulo com Mendoza". “Trata-se de duas frequências semanais, às quartas e sábados, e as saídas de São Paulo para Mendoza às terças e sextas”, escreveu.Ele acrescentou que “além disso, (a empresa privada) Flybondi retoma os voos entre Córdoba e Mendoza, o que significa mais conectividade sem passar por Buenos Aires. Os voos começarão a partir de 12 de abril e terão 4 frequências semanais às segundas, quartas, sextas e domingos”.A cidade de Mendoza conta com conexões internacionais com Santiago do Chile; Lima Peru; Panamá, São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil). A província de Mendoza é famosa por seus vinhedos, a paisagem andina e seus centros de esqui.