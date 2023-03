Com a participação de 50 galerias e perspectiva federal, a feira de arte MAPA chega a Buenos Aires

O diretor da Feira de Arte Contemporânea MAPA, Agustín Montes de Oca

A Feira de Arte MAPA, nascida em 2017 como FACA (Feira Argentina de Arte Contemporânea), no Hipódromo de Palermo, e que foi interrompida durante 2020 e 2021 devido à pandemia, volta a se realizar pelo segundo ano consecutivo no centro de exposições de La Rural, na cidade de Buenos Aires.Com produção de María Villanueva por parte do MAPA, o comitê de seleção foi composto por Irene Gelfman, a colecionadora e artista Amalia Amoedo; além dos espaços Giro de Rosario, Faro de Córdoba e Meridiano (a Câmara Argentina de Galerias de Arte), representados pelos galeristas Gabriel Bitterman, Alejandro Dávila e Gabriela Gabelich, que escolheram as mais de 50 galerias da Argentina, Chile, México, Peru e Uruguai.A feira que se propõe como "atual, dinâmica, independente e regional" acontecerá no Pavilhão 8 de La Rural, Buenos Aires (Avenida Sarmiento 2704), de 9 a 12 de março, e tem venda de ingressos e outras informações disponíveis em: www.mapaferia.art